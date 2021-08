The Touryst findet seinen Weg auf die PlayStation-Konsolen

Shin’en Multimedia wird The Touryst am 9. September für PlayStation veröffentlichen. Dies hat eine Wunschlistenseite im PlayStation Store enthüllt.

Über The Touryst

The Touryst wurde erstmals im November 2019 über den Nintendo eShop auf den Markt gebracht, gefolgt von Xbox One und PC über den Microsoft Store im Juli 2020 und der Xbox Series im Oktober 2020. In unserem Test auf Xbox empfanden wir das Spiel als eine sehr nette Ablenkung. Hier ist eine Übersicht über das Spiel über den PlayStation Store:

Ihr kommt gerade auf den Monument Islands an. Wollt ihr schwimmen gehen? Oder lieber in die Tiefsee eintauchen? Oder möchtet ihr die Spielhalle besuchen, einkaufen gehen, auf der Strandparty tanzen? Lust auf Surfen? Oder werdet ihr mit dem seltsamen alten Touristen sprechen und hören, was er über diese alten mysteriösen Denkmäler zu sagen hat?

