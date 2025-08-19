The Touryst: Deluxe kommt exklusiv für Nintendo Switch 2

Shin’en Multimedia hat The Touryst: Deluxe angekündigt, eine erweiterte Version von The Touryst – aber dieses Mal exklusiv für Nintendo Switch 2. Zu unserem Test des Spiels geht es hier!

Was kann The Touryst: Deluxe?

Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht bekannt gegeben. Es ist ja auch schon eine Weile her: The Touryst startete erstmals für Nintendo Switch am 21. November 2019, gefolgt von Xbox One und PC über Microsoft Store am 30. Juli 2020, Xbox Series am 10. November 2020, PlayStation 5 und PlayStation 4 am 9. September 2021 und PC über Steam am 10. Dezember 2021.

The Touryst: Deluxe wird neue Inhalte enthalten, darunter eine neue Insel und ein neues Denkmal zum Erkunden, neue Gegenstände und Quests sowie eine verbesserte Grafik im Handheld- und Docked-Modus. Also eigentlich eine reine Switch 2-Version, wenn man das bedenkt – es bleibt nur noch die Frage, ob es ein Extra-Kauf sein wird oder einfach ein Upgrade. Was meint ihr?