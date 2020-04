The Ship mit Gary Oldman ab 7.4.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Oscar-Preisträger Gary Oldman – Eurovideo Medien bringt am 7.4.2020 den Haunted-Ship-Thriller The Ship am 7.4.2020 auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Kapitän David (Gary Oldman) möchte für seine Frau Sarah (Emily Mortimer) und seinen beiden Kindern eine neue Existenz aufbauen. Ihr Ticket zum Wohlstand soll ein altes Segelschiff sein, das David bei einer Auktion ersteigert hat und mit sie ein Bootschartergeschäft in Florida aufziehen wollen. Nach der Generalüberholung tritt die Familie die Jungfernfahrt Richtung Bermuda Dreieck an. Auf offener See offenbart das Schiff jedoch sein schreckliches Geheimnis und für die Familie gibt es kein Entkommen …