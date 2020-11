The Seven Deadly Sins Season 5 Start-Termin bekannt

Nach dem Ende von The Seven Deadly Sins Season 4 (Kaiserlicher Zorn der Götter), warten die Fans weltweit auf die finale The Seven Deadly Sins Season 5. Doch wann startet diese?

Laut dem folgenden Trailer soll die Seven Deadly Sins Staffel 5, die unter dem Beinamen Dragon’s Judgement an den Start gehen soll, am 6.1.2021 das Debüt feiern. Insofern müsste die Fangemeinde von Meliodas und den anderen Todsünden nur rund ein halbes Jahr auf die nächste Staffel des Netflix-Erfolgsanimes warten. Bis der Anime allerdings auf deutsch zu sehen sein wird, werden vermutlich wohl nochmals rund vier Monate vergehen.

The Seven Deadly Sins Season 5 Teaser