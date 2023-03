The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse mit neuen Teaser und Starttermin

Ihr bekommt – wie auch ich – einfach nicht genug von Seven Deadly Sins? Dann habe ich gute Nachrichten für euch von der AnimeJapan 2023. Das Sequel Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse hat einen neuen Teaser sowie einen Startzeitraum spendiert bekommen. Demnach startet die Anime-Umsetzung des Mangas, der hierzulande bei Carlsen Manga erhältlich ist, laut letzten Informationen im Rahmen der Anime Fall Season 2023. Worum geht’s? “Die Prophezeiung besagt, dass in naher Zukunft vier Heilige Ritter erscheinen und die Welt vernichten werden: »Die Vier Ritter der Apokalypse«! Um die drohende Gefahr im Keim zu ersticken, brechen die mächtigen Heiligen Ritter auf, die König Artus die Treue geschworen haben. Sie begeben sich selbst in die entferntesten Grenzgebiete, wo sie den Weg des Schicksals eines ganz besonderen Jungen kreuzen! Dieser folgt dem Ruf seines Herzens und macht einen großen Schritt nach vorne… Doch was wartet auf seinem Weg auf ihn? Träume, Hoffnung, Ehre oder Sünde?” (Quelle Carlsen Manga)