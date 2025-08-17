The Secret of Weepstone (PC) angekündigt: Handgezeichnet, kommt 2026

Fans von den guten alten Adventures dürfen sich freuen: Mit The Secret of Weepstone kommt Nachschub für PC!

Über The Secret of Weepstone

Publisher DreadXP und Entwickler Talesworth Game Studio haben das handgezeichnete Schwarz-Weiß-Dungeon-Rollenspiel The Secret of Weepstone für PC (Steam) angekündigt. Es wird laut dem aktuellsten Stand im Jahre 2026 erscheinen. Eine Demo wird auf der PAX West 2025 spielbar sein, die vom 29. August bis zum 1. September in Seattle, Washington, stattfindet. Worum geht’s? Die Chancen stehen schlecht, denn ihr führt eure zusammengewürfelte Gruppe von Außenseitern und Halunken in den fast sicheren Tod. Ihr plündert, stehlt und kämpft euch durch die Umgebung, um eure Gruppe für noch herausforderndere Begegnungen zu wappnen – auf dem Weg in die Sicherheit. Die wichtigsten Funktionen des Spiels werden von den Studios wie folgt zusammengefasst: