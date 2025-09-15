„The Sabotage Kollektion“: FM4 präsentiert mit Wiener Modelabel peng! limitierte Kollektion

Das Ding heißt Sabotage.SABOTAGE […ˈtaːʒə],dieSynonyme: Demolierung, Widerstand, Rebellion.Auch: ein Stück Musikgeschichte – genauer Rapcore – von einem gewissen New Yorker Trio namens Beastie Boys. Und: der 1. Schlag des FM4 Herzens am 16.1.1995.

Demolieren klingt wild. Aber um zu sabotieren, muss man nicht brachial zerstören. Manchmal bedeutet es, als erster etwas Neues zu wagen, ausgetretene Pfade zu verlassen. Im Radiosprech: die „Durchhörbarkeit“ eines Senders bewusst und willentlich zu riskieren. Platten aufzulegen, oder heute: Tracks zu spielen, die nicht dem Charts – Mainstream entsprechen. Das war der Grundgedanke, das war der Beginn.

Inzwischen ist FM4 ein fester Bestandteil der österreichischen Radiokultur, ein Vertreter, und vehementer Förderer junger Talente und der heimischen Musikszene. Die Welt hat sich verändert, und mit ihr auch der Sender. Doch FM4 hat das Anecken nicht verlernt.. und ein fein rebellischer Beiklang schwingt auch heute, 30 Jahre später, noch mit.