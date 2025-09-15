„The Sabotage Kollektion“: FM4 präsentiert mit Wiener Modelabel peng! limitierte Kollektion

von Stefan 15.09.2025
FM4 wird 30 – und statt Tortenstücken gibt’s jetzt Festivalfits. Gemeinsam mit dem Wiener Modelabel peng! droppt der Sender die Sabotage Collection: Mode mit Widerstandskraft, Popkultur im Stoffformat und Festival-Gear für alle Wetterlagen. Limited, nachhaltig und so unkonventionell wie FM4 selbst.Sabotage war das erste Lebenszeichen von FM4 – am 16. Jänner 1995, als Angelika Lang den Kaugummi aufs Mischpult klebte und Beastie Boys über die Radiowellen fegten. 30 Jahre später wird dieser Spirit tragbar: Die FM4 x peng! Sabotage Collection.peng! – Wiens feinstes Creative Studio zwischen Mode, Kunst und subtiler Anarchie – hat zusammen mit FM4 eine limitierte Capsule Collection entworfen, die mehr kann, als nur gut auszusehen. Windbreaker, Raincoats, Hoodies, Seidentücher, Festivalbags und T-Shirts, jedes Teil mit Tape-Applikationen, DIY-Details und bewusst verdrehten Codes – eine liebevolle Sabotage der Fast-Fashion-Logik. Nachhaltig produziert, regional veredelt, jedes Stück ein Unikat.

Präsentiert wird die Kollektion nicht von Models, sondern von Musiker:innen, die die neue österreichische Szene prägen: Sodl, Diemarcha, LEETA, SALÒ, Purple, Oskar Haag, rankha, WYD und 8nfra. Denn FM4 bleibt, was es seit drei Jahrzehnten ist: Sprachrohr, Plattform und Spielfeld für Popkultur, Mode und Musik jenseits des Mainstreams.

Das Ding heißt Sabotage.SABOTAGE […ˈtaːʒə],
dieSynonyme: Demolierung, Widerstand, Rebellion.Auch: ein Stück Musikgeschichte – genauer Rapcore – von einem gewissen New Yorker Trio namens Beastie Boys. Und: der 1. Schlag des FM4 Herzens am 16.1.1995.

Demolieren klingt wild. Aber um zu sabotieren, muss man nicht brachial zerstören. Manchmal bedeutet es, als erster etwas Neues zu wagen, ausgetretene Pfade zu verlassen. Im Radiosprech: die „Durchhörbarkeit“ eines Senders bewusst und willentlich zu riskieren. Platten aufzulegen, oder heute: Tracks zu spielen, die nicht dem Charts – Mainstream entsprechen. Das war der Grundgedanke, das war der Beginn.

Inzwischen ist FM4 ein fester Bestandteil der österreichischen Radiokultur, ein Vertreter, und vehementer Förderer junger Talente und der heimischen Musikszene. Die Welt hat sich verändert, und mit ihr auch der Sender. Doch FM4 hat das Anecken nicht verlernt.. und ein fein rebellischer Beiklang schwingt auch heute, 30 Jahre später, noch mit.

peng!

2007 von Roman Globan als Magazin für Mode, Kunst und Fotografie gegründet, hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem anerkannten Creative Studio entwickelt. Mit bemerkenswert überschaubarer Wo/Manpower, neben Roman als Creative Director, Philipp Roller als Art Director und Graphic Mastermind, und Lenka Globanova als Head of Design, bietet peng! heute ein 360° Spektrum an Dienstleistungen im kreativen Bereich an. Merchandise, Creative und Art Direction, Kampagnen, Fashion Consultancy, sowie Produktion. Die Ideen visionär, die Konzepte ausgeklügelt bis ins kleinste Detail, die Lösungen auf jedes Projekt, für jeden Kunden „maßgeschneidert“. peng! ist Professionalität, gepaart mit subtil humorigem Unterton.

Kollektionspräsentation
am 3.10. beim FM4 Unlimited Event im Wiener Prater
 
Am Freitag den 3. Oktober 2025 wird „The Sabotage Collection“ beim FM4 Unlimited Event im Wiener Prater präsentiert. Im FM4xpeng! Sabotage Pop Up, welches im Kinderautodrom zu finden sein wird, kann man von 18-22h die gesamte Kollektion sehen & probieren und kaufen. FM4 Wristbands werden außerdem vor Ort auf Wunsch personalisiert. Bei freiem Eintritt kann man beim Unlimited 8 Fahrgeschäfte gratis erleben, feiern und tanzen. Im Anschluss bringt der Praterzug Shuttle die Gäste gratis zur Clubnacht in die Pratersauna, die um 22h beginnt.18:00-22:00 Uhr | Calafatiplatz
8 Gratis Attraktionen: Break Dance, Autodrom, Tagada, Blumenrad, Freifallturm, Jumper, Kinder Autodrom (DJ Stage only, FM4xpeng! Sabotage Pop Up) und Praterzug (Gratis Shuttle zur Clubnacht)Line Up Calafatiplatz | 4 DJ Stages:
Anna Ullrich, Oberst & Buchner, Wiener Planquadrat, PartyPauli, DJ Joe Joe, Spinelly, Aras & Jalen Mess, Lina & Fritz, peng! DJ Team

22:00-06:00 Uhr | Clubnacht
Pratersauna | 2 Floors
Tickets: Early Bird VVK 12€ | Regulärer VVK 15€ | Abendkassa 18€
https://shorturl.at/Ntc2W

Line Up Pratersauna:
Oberst & Buchner, Functionist, Makossa, Annika Stein, Jon Gravy, Seba Kayan, Modumodi, Aras & Jalen Mess

Die „FM4 x peng! Sabotage Capsule Collection“ ist außerdem online erhältlich solange der Vorrat reicht: https://shop.orf.at/fm4/de/FM4xpeng-Sabotage-Kollektion-2025/

Benachrichtigungen
Benachrichtige mich zu:
guest
0 Comments
neuste
älteste
Inline Feedbacks
View all comments