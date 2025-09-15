„The Sabotage Kollektion“: FM4 präsentiert mit Wiener Modelabel peng! limitierte Kollektion

Kollektionspräsentation
am 3.10. beim FM4 Unlimited Event im Wiener Prater Am Freitag den 3. Oktober 2025 wird „The Sabotage Collection“ beim FM4 Unlimited Event im Wiener Prater präsentiert. Im FM4xpeng! Sabotage Pop Up, welches im Kinderautodrom zu finden sein wird, kann
man von 18-22h die gesamte Kollektion sehen & probieren und kaufen. FM4 Wristbands werden außerdem vor Ort auf Wunsch personalisiert. Bei freiem Eintritt kann man beim Unlimited 8 Fahrgeschäfte gratis erleben, feiern und tanzen. Im Anschluss bringt der Praterzug Shuttle die Gäste gratis zur Clubnacht in die Pratersauna, die um 22h beginnt.18:00-22:00 Uhr | Calafatiplatz
8 Gratis Attraktionen: Break Dance, Autodrom, Tagada, Blumenrad, Freifallturm, Jumper, Kinder Autodrom (DJ Stage only, FM4xpeng! Sabotage Pop Up) und Praterzug (Gratis Shuttle zur Clubnacht)Line Up Calafatiplatz | 4 DJ Stages:
Anna Ullrich, Oberst & Buchner, Wiener Planquadrat, PartyPauli, DJ Joe Joe, Spinelly, Aras & Jalen Mess, Lina & Fritz, peng! DJ Team
22:00-06:00 Uhr | Clubnacht
Pratersauna | 2 Floors
Tickets: Early Bird VVK 12€ | Regulärer VVK 15€ | Abendkassa 18€
https://shorturl.at/Ntc2W
Line Up Pratersauna:
Oberst & Buchner, Functionist, Makossa, Annika Stein, Jon Gravy, Seba Kayan, Modumodi, Aras & Jalen Mess
Die „FM4 x peng! Sabotage Capsule Collection“ ist außerdem online erhältlich solange der Vorrat reicht: https://shop.orf.at/fm4/de/FM4xpeng-Sabotage-Kollektion-2025/