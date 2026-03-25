The Rogue Prince of Persia Box-Version erscheint am 10.4.2026

Das von Kritikern gefeierte Roguelite-Action-Adventure-Plattformer The Rogue Prince of Persia™ erscheint am 10. April 2026 über Ubisofts Publishing-Partner U&I Entertainment für PS5, Switch und Switch 2 als physische Standard und Immortal Edition im Handel.

Was erwartet euch?

In The Rogue Prince of Persia erwartet euch ein mitreißendes, episches Abenteuer, bei dem jede Handlung perfekt auf den berauschenden Rhythmus eines packenden Soundtracks abgestimmt ist. Um das Volk in Ktesiphon vor den Hunnen zu retten, müssen die Spieler als Prinz von Persien akrobatische Kampfeinlagen sowie herausfordernde Parkoureinlagen meistern. Jeder Tod bietet eine neue Chance, andere Wege zu erkunden, Geheimnisse zu entdecken, neue Charaktere kennenzulernen und das Wissen aus vorherigen Versuchen zu nutzen. Dank der dynamischen Erzählweise, Metafortschritt, adaptiven Schwierigkeitsanpassungen, zufälligen Events sowie prozedural generierten Levels gleicht kein Durchlauf dem anderen.