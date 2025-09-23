The Prince of Tennis kehrt zurück: Konami bringt Remaster

Konami gab bekannt, dass es Remaster von Otome-Spielen, die auf The Prince of Tennis basieren, für PC und Switch-Konsolen weltweit veröffentlicht.

Das Unternehmen startet dieses Projekt, um das 20-jährige Jubiläum von The Prince of Tennis: Sweet School Festival zu feiern, das ursprünglich 2005 für PlayStation 2 in Japan veröffentlicht wurde. Die Remaster werden in zwei separaten Veröffentlichungen verfügbar sein. The Prince of Tennis: Sweet School Festival basiert auf dem ursprünglichen PS2-Spiel und dem More Sweet Edition-Remaster, das 2010 auf Nintendo DS erschien. Die zweite Version wird den Untertitel Doki Doki Survival – Tie Break haben. Konami wird es auf der DS-Veröffentlichung von Sea and Mountain Love Passion aus dem Jahr 2011 stützen, die die PS2-Veröffentlichungen von Mystic of the Mountain im Jahr 2006 und Secret of the Seaside im Jahr 2007 kombinierte. Die neuen Remaster für Switch und PC werden neu gezeichnete Zwischensequenzen haben.

Konami wird jedoch auch die Zwischensequenzen der vorherigen DS-Veröffentlichungen beibehalten. Die neuen Remaster werden eine Option haben, mit der der Spieler zwischen den älteren und den neueren Zwischensequenzen wechseln kann. Konami hat die offizielle Website für dieses Remaster-Projekt nicht nur auf Japanisch, sondern auch auf Englisch und Chinesisch eingerichtet. Die Steam-Seiten für Sweet School Festival und Doki Doki Survival sind nur auf Japanisch verfügbar, da das Unternehmen sie gerade veröffentlicht hat. Konami hat jedoch in der japanischen Pressemitteilung versprochen, dass die Remaster auch in Englisch, traditionellem Chinesisch und vereinfachtem Chinesisch verfügbar sein werden. Für Interessierte: Ein Teaser-Trailer für The Prince of Tennis Otome-Spiel-Remaster ist auch auf Konamis japanischem YouTube-Kanal erschienen…