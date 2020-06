The Outlast Trials Teaser Trailer zeigt Koop-Horror

Im Dezember vergangenen Jahres wurde The Outlast Trials angekündigt. Auf der PC Game Show zeigt ein erster Teaser Koop-Elemente.

Outlast mit Koop

Outlast ist eine Serie die bekannt für ihren atmosphärischen Horror ist. Seit Deadspace 3 wissen wir auch, dass Koop und Horror nicht immer perfekt miteinander harmonieren. Damit sich das nicht wiederholt, müsst ihr euch nicht nur gemeinsam Herausforderungen stellen, sondern auch laut Entwickler Red Barrels kniffligen Entscheidungen stellen. Das klingt allemal spannend, denn gerade im Horror-Genre wird häufig über Leben und Tod entschieden.

Nach Outlast 2, das vom Stil und auch der Welt offener war, kehrt man, wie schon im ersten Teil, auch in The Outlast Trials zurück in eine Anstalt. Das Setting spielt während des kalten Krieges, wo Gehirnwäsche und Manipulation ein großes Thema spielen werden. Das Game soll irgendwann nächstes Jahr für Next-Gen Konsolen und den PC erscheinen.