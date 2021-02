The Nioh Collection ab heute für die PS5 erhältlich

Für den Playstation 5-Release hat das Entwicklerstudio Team Ninja ihre beiden Action-Rollenspiele noch einmal überarbeitet. Die Features dieser Remastered-Editionen sind unter anderem zahlreiche technische Verfeinerungen. Darunter eine 4K-Auflösung und eine konstante Framerate von 60 Frames per Second.

Für Unentschlossene

Ihr seid noch unentschlossen, ob The Nioh Collection die richtigen Games für euren Corona-Lockdown bereithält? Dann lest euch auf alle Fälle unsere ausführlichen Reviews zu Teil 1 und Teil 2 der Nioh-Reihe durch. Über die darin enthaltenen Schilderungen solltet ihr einen ungefähren Eindruck darüber erhalten, was euch in diesen Games erwartet und ob das die passenden Spiele für euch sind.