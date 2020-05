The Magnificent Kotobuki Gesamtausgabe ab 20.5.2020 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für Fans von Dogfight-Animes – KSM Anime veröffentlicht am 20.5.2020 den Genrevertreter in Form einer The Magnificent Kotobuki Gesamtausgabe auf DVD und Blu-ray in den Handel. Diese serviert euch die komplette Serie samt einigen Extras.

Worum geht’s?

Kylie, Reona, Zara, Chika, Kate und Emma sind die sechs jungen Pilotinnen der Kotobuki-Fliegerstaffel. In einer desolaten und tristen Welt, in der sich Menschen in kleinen Ortschaften zusammengefunden haben und nun durch Tauschhandel sowie mit diversen Tagelöhnerdiensten ihr eigenes Leben sichern, ist es dieses Geschwader, dass die auf den Lufthandel angewiesenen Menschen vor Luftpiraten und anderen Widrigkeiten beschützen und bewahren möchte. Dabei geraten die jungen und im Wesen sehr verschiedenen Pilotinnen immer wieder in heikle Luftkämpfe, die eine tadellose Zusammenarbeit und Koordination erfordern. Doch das ist nicht immer so einfach…