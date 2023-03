The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte erscheint am 28.4.2023 auf DVD und Blu-ray

Zauberhafte Musik, eine magische Welt und eine bewegende Liebesgeschichte – seit ihrer Uraufführung im Jahre 1791 begeistert Mozarts grandiose Oper „Die Zauberflöte” das Publikum weltweit. Mit The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte hat nun Regisseur Florian Sigl aus dieser spannenden Vorlage ein visuell beeindruckendes Fantasy-Abenteuer kreiert, das die zeitlose Geschichte modern interpretiert und die musikalischen Elemente der Oper geschickt mit einwebt. Damit hat er eine Verfilmung des Klassikers geschaffen, die ihn vollkommen neu erlebbar macht und alle Generationen gleichermaßen anspricht.

Über den Film

Der 17-jährige Tim, Gesangsschüler am legendären Mozart-Internat in den österreichischen Alpen, entdeckt eines Nachts ein jahrhundertealtes geheimes Portal, das ihn in die fantastische Welt von Mozarts „Die Zauberflöte” katapultiert. Als Prinz Tamino begegnet er dort dem gewitzten Vogelfänger Papageno, mit dessen Hilfe er von nun an jede Nacht gefährliche Abenteuer bestehen muss, um Prinzessin Pamina aus den Fängen des Fürsten Sarastro zu befreien. Aber auch tagsüber ist Tims Schulalltag nicht langweilig, denn er versucht, die begehrte Hauptrolle in der jährlichen Schulaufführung der „Zauberflöte” zu ergattern, und lernt auch noch die taffe Sophie kennen, die ihm mächtig den Kopf verdreht.