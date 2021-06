The Legend of Zelda: Game and Watch mit vier Spielen angekündigt

The Legend of Zelda: Game and Watch wird ab 12. November 2021 verfügbar sein.

Nach dem Game and Watch: Super Mario Bros. im November des Vorjahres kündigt Nintendo im Rahmen des E3 Nintendo Direct nun auch The Legend of Zelda: Game and Watch an. Wie schon die Super Mario Bros. Variante, ist dieses mobile Gadget eine handliche Spielekonsole mit vorinstallierten Spielen, in die eine digitale Uhr eingearbeitet wurde. The Legend of Zelda: Game and Watch vereint drei klassische Zelda-Spiele und eine neue Zelda-Variante des Game-Klassikers Vermin in ein Device.

Ein Tribut zum Jubiläum

Zum 35. Jubiläum der The Legend of Zelda Reihe bringt Nintendo mit dem Game and Watch einen Tribut für Fans der ersten Stunde. Wie bereits die Super Mario Bros. Variante, verbindet das Gadget klassische Zelda-Spiele mit einer Digitaluhr in zahlreichen Animationsstilen. Im Retro-Stil als Anlehnung an die in den 80er Jahren in Japan erschienenen Game & Watch Devices gestaltet, verfügt das Gerät über ein kleines Display mit knackigem Kontrast im klassischen 4:3 Format und das Nintendo-typische Button-Setup.

The Legend of Zelda: Game and Watch bietet dabei drei Zelda-Klassiker in einem Gerät:

Alle Bilder (c) Nintendo

Zelda-Fans können sich auf das klassische The Legend of Zelda (1987), Zelda II: The Adventure of Link (1988) und die Game Boy Variante von The Legend of Zelda: Link’s Awakening (1993) freuen. Als spezielles Goodie enthält das Gadget außerdem eine Variante des klassischen “Whack-a-mole” Spiels Vermin, mit Zelda-Protagonist Link als Hammer-Schwinger.

(c) Nintendo

Wen es bei so viel Retro-Vibes in den Fingern juckt, der kann diese kultige Game-Auswahl mit The Legend of Zelda: Game and Watch ab 12. November 2021 um voraussichtlich 59,99 Euro unterwegs spielen.