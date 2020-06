The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 Switch-Version ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die bislang nicht in den Genuss von Trails of Cold Steel 3 kamen – NIS America veröffentlichte heute – wie geplant – die The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 Switch-Version. Zum allerersten Mal kommt damit ein Trails-Titel auf die Hybridkonsole.

Trails of Cold Steel 3 ist der perfekte Einstieg für alle Nintendo-Fans in die Serie, bevor die beliebte und bekannte Spielereihe mit Trails of Cold Steel IV in ihr großes Finale übergeht.