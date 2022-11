The Legend of Heroes: Trails into Reverie bekommt PC-VR-Unterstützung

Alle, die schon immer in die Welt von Zemuria eintauchen wollten: The Legend of Heroes: Trails into Reverie bietet VR-Unterstützung an! Mehr zu The Legend of Heroes: Trails into Reverie The Legend of Heroes: Trails into Reverie kann also nun VR, und das Team kündigte an, dass es Support für zwei Szenarien bieten wird. Dies wird allerdings ausschließlich für die PC-Version des Spiels verfügbar sein. PlayStation-Spieler können das Spiel nicht in VR spielen, bislang auch nicht dann, wenn die PS VR2-Plattform erscheint. Dies ist auf „logistische Schwierigkeiten bei der Umsetzung“ zurückzuführen. Vermutlich, weil das neueste Headset andere technische Gegebenheiten mitbringt, aber wer weiß? Wir werden die Strand-Events “Beachside Vay-Cay”-Szenario und den “SSS Summer Splash” DLC mit oder ohne VR spielen können.