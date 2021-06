The Legacy of Kain: Soul Reaver: Remaster für Xbox?

Fans von The Legacy of Kain: Soul Reaver dürfen Hoffnung schöpfen. Anscheinend wird ein Remaster für den Titel geplant – lest mehr!

Über The Legacy of Kain: Soul Reaver

Da Crystal Dynamics derzeit voll auf Marvel’s Avengers konzentriert ist, wurden einige Franchises Franchises vernachlässigt. Dazu gehört die komplexe Erzählserie The Legacy of Kain. Fans wünschen sich seit Jahren schon Neuigkeiten zum Titel, doch seit der Übernahme von Eidos durch Square Enix herrscht Funkstille. In letzter Zeit macht jedoch ein Gerücht über ein Legacy of Kain: Soul Reaver-Remaster die Runde.

Das Franchise hat einen Schlag erlitten, als die Entwicklung eines teambasierten Multiplayer-Spiel namens Nosgoth, das im selben Universum stattfand, einfach gestoppt wurde. Nicht nur das, Climax Studios wollten auch Legacy of Kain: Dead Sun bringen. Nach einer Vorstellung wurde aber auch die Entwicklung dieses Titels gestoppt. Nun flammt die Hoffnung erneut auf, denn dank diesem Gerücht könnte es eine weitere Chance für die Serie geben. Allerdings kein Remake (wie etwa FF7R), sondern einfach ein Remaster für die neue Generation.

Remaster oder Remake?

Legacy of Kain-Fans werden seit Jahren hingehalten. Das letzte bekannte Gerücht über die Legacy of Kain-Serie war letztes Jahr ein Remake für Blood Omen: Legacy of Kain unter der Leitung von Bluepoint Games. Eine solche Ankündigung ist jedoch niemals geschehen, obwohl es in einem Leak hieß, dass es beim PlayStation-Event von Sony im Sommer 2020 erscheinen würde.

Das Gerücht bezüglich Legacy of Kain: Soul Reaver kam aus derselben Quelle hinter einem angeblichen Neustart der Quake-Franchise von id Software. Sie behauptet nun, dass es angeblich ein Remaster von Legacy of Kain: Soul Reaver von Crystal Dynamics geben wird. Sie sagten, dass dieser überarbeitete Titel noch 2021 angekündigt werden soll, mit der Möglichkeit, dass er bei einem großen Gaming-Event (Game Awards? gamescom?) auftaucht. Was haltet ihr von diesem Gerücht?