The Last of Us Staffel 1 ab 20.7.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle Fans von Ellie und Joel – Warner Bros. Home Entertainment bringt die erste Staffel der Serienadaption von The Last of Us am 20. Juli dieses Jahres auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Im Jahr 2003 breitet sich ein parasitärer Pilz auf der Erde aus und verwandelt infizierte Menschen in gewalttätige Raubtiere. 20 Jahre später heuert eine Gruppe rebellischer Freiheitskämpfer den hartgesottenen Überlebenden Joel (Pedro Pascal) an, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer repressiv geführten Quarantänezone herauszuschmuggeln. Was eigentlich ein einfacher Job sein sollte, wird schon bald zu einer brutalen, erschütternden Reise durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten, auf der Joel und Ellie ganz auf sich allein gestellt sind.