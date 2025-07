The Last of Us Part 2 Remastered: So spielt ihr es chronologisch

Ein neues Update für The Last of Us Part 2 Remastered hat eine neue Art eingeführt, das Spiel zu spielen. Zeit, es wieder einmal zu spielen!

Zu The Last of Us Part 2 Remastered

Das kostenlose Update ermöglicht es allen, die Geschichte von The Last of Us Part 2 chronologisch zu erleben, im Gegensatz zu dem nicht-linearen Ansatz, den das ursprüngliche Spiel verfolgte. „Durch den neuen chronologischen Modus glauben wir, dass die Spieler einen noch tieferen Einblick in die Erzählung von Teil II erhalten werden“, sagte Jonathon Dornbush, Manager für redaktionelle Inhalte bei Naughty Dog. „Die Spieler werden sehen können, wie Ellie, die mit einer Gitarre geschenkt wird, zum Beispiel so ordentlich in ihr Spiellernen fließt, während die Reise durch Seattle die faszinierenden Parallelen zwischen Ellies und Abbys sich kreuzenden Reisen zeigen wird.“

„Sie werden sehen, wie nah sie aufeinander laufen, wie sich ihre Handlungen gegenseitig beeinflussen und mehr.“ Das neue Update für The Last of Us Part 2 Remastered ist ab sofort sowohl für PS5 (Patch 2.1.0) als auch für PC über Steam und den Epic Games Store (Patch 1.5) verfügbar und bringt den chronologischen Modus sowie zusätzliche Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen mit sich. Dieses Update fügt auch zwei neue Skins für den No-Return-Modus des Spiels hinzu, in dem Joel als Nathan Drake und Tommy als Sam Drake verkleidet sind. Diese Skins sind Teil der einjährigen Feier von Naughty Dog zum 40-jährigen Jubiläum. Hurra!