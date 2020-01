The Last of Us 2 – Artbook gibt Hinweis auf berittene Kämpfe

Naughty Dog hat ein sehr cooles Deluxe-Edition-Artbook zu The Last of Us 2 angekündigt, dass die Gerüchte von berittenen Kämpfen stark befeuert.

Pferde im Spiel

Bislang durften wir in verschiedenen Trailern Ellie und Dina durch schneebedeckte Landschaften reiten sehen. Auch im ersten Teil waren die beiden Hauptcharaktere ja nicht ausschließlich zu Fuß unterwegs. Durch die Veröffentlichung der Deluxe Edition und damit auch dem Artbook brodelt nun die Gerüchteküche, ob es vielleicht sogar berittene Kämpfe geben wird. Zoomt ihr in das Bild hinein werdet ihr Ellie auf einem Pferd sehen, die mit Pfeil und Bogen auf Infizierten-Jagd geht.

Das ist The Last of Us 2

The Last of Us aus dem Jahr 2013 wurde über 200 Mal als “Game of the Year” ausgezeichnet und gilt bis heute als eines der beeindruckendsten PlayStation-Spiele. Die packende Geschichte rund um Ellie, Joel und die emotionale Bindung zwischen diesem ungleichen Team wird im zweiten Teil fortgeführt, wobei Ellie und ihr Kampf um Gerechtigkeit im Fokus des Nachfolgers stehen.

Fünf Jahre nach ihrer tödlichen Reise durch die post-pandemischen USA haben sich Ellie und Joel in Wyoming niedergelassen. Als ein Gewaltakt den Frieden zunichtemacht, begibt sich Ellie auf eine gnadenlose Vergeltungsmission. Auf der Jagd nach den Verantwortlichen muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen.