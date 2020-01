The Last Full Measure ab 24.1.2020 auf DVD und Blu-ray

The Last Full Measure, das kraftvolle, brutale, aufreibende Kriegsdrama mit absolutem Top Cast erscheint am 24.1.2020 auf Blu-ray, DVD & VoD.

Worum geht’s?

Der junge Sanitäter William Pitsenbarger riskierte sein Leben in einer der härtesten Schlachten des Vietnamkriegs und rettete damit über 60 Männer. Er hatte die Gelegenheit, mit dem letzten Hubschrauber aus derKampfzone zu fliehen, blieb jedoch zurück, um das Leben seiner Kameraden zu retten. Mehr als 30 Jahre später soll der ehrgeizige Pentagonbeamte Scott Huffman prüfen, ob Pitsenbarger für seinen heldenhaften Einsatz die Medal of Honor-Tapferkeitsmedaille verdient. Doch während seinen Recherchen stößt er auf einen Skandal, den seine Vorgesetzten vertuschen wollen. Scott hat nun die Wahl zwischen Karriere und Wahrheit…