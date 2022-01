The King’s Man: The Beginning ab 10.3.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Ralph Fiennes in The King’s Man: The Beginning verpasst haben – der Film, der die Vorgeschichte der King’s Man erzählt, erscheint am 10.3.2022 auf DVD, Blu-ray und als Steelbook-Edition im Handel.

Worum geht’s?

Die schlimmsten Tyrannen und kriminellen Mastermindes der Menschheitsgeschichte schmieden gemeinsam den Plan, mit einem Krieg Millionen Menschen weltweit auszulöschen. Nur ein Mann kann sich ihnen in einem Wettlauf gegen die Zeit stellen. erleben Sie die Entstehungsgeschichte des ersten unabhängigen Geheimdienstes in „The King’s Man – The Beginning“. Mehr über den Film erfahrt ihr in meiner Filmkritik.