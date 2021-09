The Jackbox Party Pack 8 Release am 14.10.2021 für Konsolen und PC

Gute Nachrichten für die Fans der Jackbox-Party-Games – Entwickler und Publisher Jackbox Games enthüllte nun den The Jackbox Party Pack 8 Release Termin bekannt. Der neueste Ableger der beliebten Partyspielreihe erscheint am 14. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

The Jackbox Party Pack 8 hält fünf brandneue Party-Games bereit: