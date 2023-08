The Invincible: Hard-Sci-Fi-Spiel erscheint am 6.11.2023

In The Invincible schlüpft ihr in die Rolle von Yasna, einer scharfzüngigen Astrobiologin, die ihre verschollene Crew sucht. Nachdem eine lebensgefährliche Mission zum unheimlichen Planeten Regis III ziemlich schiefgelaufen ist, will sie diese „tot oder lebendig” zurückzubringen. Auf den ersten Blick sieht es danach aus, als wäre Regis III unbewohnt. Doch das bedeuetet nicht, dass sich die Besucher als unangefochtene Herrscher fühlen dürfen. Die philosophische Natur der Ereignisse auf Regis III lässt Yasna von nun an das Ausmaß der menschlichen Ambitionen hinterfragen.

11 bit studios und Starward Industries veröffentlichten The Invincible für PC und Current-Gen-Konsolen am 6.11.2023. Als knackiges Sci-Fi-Spiel mit einer faszinierenden Story wird euch das Spiel dazu bringen, das Bestreben der Menschheit zu überdenken, den Weltraum zu erobern und euch daran erinnern, dass nicht alles für euch bestimmt ist.

The Invincible gamescom 2023 Auftritt und Release-Termin

Neben dem Release-Termin haben 11 bit studios zudem angekündigt, dass The Invincible im Rahmen der Feierlichkeiten bei der diesjährigen gamescom zu sehen sein wird. Vom 23. bis zum 27. August haben Spieler in Köln die Möglichkeit, am Stand von 11 bit studios (B028, Halle 10.1) zwei verschiedene Demos des Spiels auszuprobieren und einen vom Spiel inspirierten PC zu bewundern, meisterhaft zusammengestellt von AMD.

The Invincible basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Stanislaw Lem und kombiniert weitläufige Science-fiction-Landschaften mit retro-futuristischen und von Atompunk inspirierten Designs und Ästhetiken. The Invincible erscheint am 6. November 2023 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.