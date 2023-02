The Great War: Western Front erscheint am 30. März für den PC

Frontier Foundry und Entwickler Petroglyph (Command & Conquer: Remastered, Star Wars: Empire at War) enthüllten nun den The Great War: Western Front Release-Termin. Demnach erscheint das kommende Weltkriegs-RTS am 30. März auf dem PC über Steam und dem Epic Games Store. Zusätzlich könnt ihr, die das Spiel vorbestellen und damit drei Tage früher, also ab dem 27. März, das Schlachtfeld betreten und die Truppen anführen. Das Spiel bietet eine Mischung aus spannender rundenbasierter Strategie und Echtzeitstrategie auf einem der wichtigsten Kriegsschauplätze des Ersten Weltkriegs. Ihr übernehmt entweder die direkte Kontrolle über die Alliierten oder die Mittelmächte und versucht, die Geschichte neu zu erleben oder neu zu definieren.

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels seid ihr eingeladen, während des Steam Next Fests, das am 6. Februar beginnt, zum ersten Mal das Kommando an der Frontlinie zu übernehmen. Kommandant:innen werden die alliierten Streitkräfte durch einen Abschnitt des Tutorials und der Kampagne des Spiels führen, bevor sie sie in einer historischen Schlacht – der Schlacht von Passchendaele – anführen, die die perfekte Gelegenheit bietet, ihre Taktiken zu testen.