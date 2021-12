The Game Awards 2021: Have a Nice Death angekündigt

Perfect World Entertainment und Magic Design Studios kündigten im Rahmen der The Game Awards 2021 mit Have a Nice Death ein handgezeichnetes 2D-Action-Roguelite an, in dem das Büroleben in der Unterwelt erkundet wird. In diesem finsteren Abenteuer übernehmt ihr die Rolle des Todes, dem überarbeiteten CEO des Megaunternehmens, das Seelen bearbeitet – Death, Incorporated. Das Spiel wird derzeit von Magic Design Studios entwickelt, einem aufsteigenden Indie Game Studio in Montpellier, Frankreich, mit Sébastien Bénard (Lead Developer von Dead Cells) als Berater. In der Nacht konnten viele bei The Game Awards einen exklusiven ersten Blick auf das Roguelite durch den Ankündigungstrailer erhalten.