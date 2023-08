The Expendables 4 startet am 21.9.2023 in den heimischen Kinos

Mit The Expendables 4 kommt am 21. September der nächste Actionhit mit Sylvester Stallone aka. Barney Ross und Jason Statham als Lee Christmas in die Kinos. Die erfolgreiche Expendables-Formel, diesen beiden Action-Ikonen eine Riege weitere Stars, mit durchgeladenen Waffen an die Seite zu stellen, wird dabei weiterverfolgt. Und so sehen wir im vierten Teil des Erfolgsfranchise alte Bekannte und neue Gesichter im Ensemble.

Was erwartet euch?

Ausgerüstet mit sämtlichen Waffen, die sie in die Finger bekommen können, und den Fähigkeiten sie auch zu benutzen, sind die Expendables DAS ultimative Verteidigungs-Team – sie werden gerufen, um die Welt zu retten, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind. Die Söldnertruppe um Barney Ross (Sylvester Stallone) tritt nun an für einen letzten großen Auftrag, bei dem Lee Christmas (Jason Statham) Verantwortung übernehmen muss. An seiner Seite: Jede Menge neuer Teammitglieder mit ausgefallenen Kampf-Stilen und Taktiken. Der Countdown läuft heiß…