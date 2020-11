The Expanse Season 5 Start am 16.12.2020 bestätigt

Gute Nachrichten für die Fans der Sciene-Fiction-Serie The Expanse – die Amazon Studios bestätigte neben der Ankündigung der finalen The Expanse Season 6 den The Expanse Season 5 Start-Termin. Demnach starten wir am dem 16.12.2020 erneut mit der Rocinante ins Weltall. Zum Start werden die ersten drei Episoden verfügbar sein und dann pro Woche jeweils eine dazukommen.

Darum geht’s in The Expanse

The Expanse spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit das Sonnensystem kolonialisiert hat und die Bewohner der Erde, des Mars und des Asteroidengürtels schon seit langer Zeit verfeindet sind. Als die Crew der Rocinante eine uralte außerirdische Technologie entdeckt, zeichnet sich eine gewaltige Verschwörung ab, die das Sonnensystem an den Rand eines Krieges bringt. The Expanse ist ein actiongeladenes Sci-Fi-Abenteuer, das die Tiefen des menschlichen Wesens und die Weiten des Universums erforscht. Die Serie beruht auf einer Mischung aus Wissenschaft und Fiktion, bleibt aber gleichzeitig eine eingehende und durchdachte Auseinandersetzung mit einigen der wichtigsten gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit.