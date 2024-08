The Eternal Life of Goldman: Platformer mit Ghibli-Flair angekündigt

Im Zuge des gestrigen THQ Digital Showcases 2024 brachte der Publisher einige extrem coole Überraschungen mit – angefangen von einem Darksiders-Teaser über einige Gameplay-Trailer bis hin zur Ankündigung von The Eternal Life of Goldman, ein Platformer aus dem Hause Weappy Studio (u.a. bekannt für This Is the Police, Rebel Cops oder This Is the President), der haufenweise Studio-Ghibli-Flair versprüht. Seht selbst!