The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition nun auch für Nintendo Switch 2 erhältlich

Eine Switch 2-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition wurde nun veröffentlicht. Das Abenteuer wird nun auch mobil besser!

Über The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Die Anniversary Edition des Spiels war ein Remaster, das 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wurde, bevor es 2022 auf Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Jetzt wurde die Switch 2-Version im Nintendo eShop ohne große Vorankündigung veröffentlicht, was es Fans auf Nintendos neuestem System ermöglicht, eine verbesserte Version des Spiels zu genießen. Die Switch 2-Version der Skyrim Anniversary Edition bietet im Vergleich zur Switch-Version eine verbesserte Auflösung und schnellere Ladezeiten sowie Joy-Con 2-Maussteuerung, Bewegungssteuerung und amiibo-Unterstützung, bleibt aber bei 30 fps. Die Switch 2-Version kostet 59,99 Euro, aber alle, die bereits Skyrim Anniversary Edition auf Switch besitzen, können die Switch 2-Version kostenlos herunterladen. All jene, die nur die Standardedition von Skyrim auf Switch besitzen, müssen das Spiel auf Switch 2 nicht zum vollen Preis kaufen.

Sie können stattdessen das Anniversary Upgrade für die Switch-Version für 19,99 Euro kaufen, was dann Zugang zur Switch 2-Version bietet. Wie bei anderen Systemen enthält die Anniversary Edition von Skyrim das Basisspiel und seine drei offiziellen Erweiterungen Dawnguard, Dragonborn und Hearthfire. Die Anniversary Edition gibt den Spielern auch Zugang zum Creations Club, mit zusätzlichen von der Community erstellten Quests, Waffen, Rüstungen, Zaubersprüchen, Dungeons und anderen Ergänzungen. Wie bei den Standard- und Anniversary Edition Switch-Versionen des Spiels enthält die Switch 2-Version von Skyrim Anniversary Edition auch exklusive Nintendo-Inhalte aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, einschließlich Master Sword, Hylian Shield und Champion’s Tunic. Schließlich ist diese Version des Games zweifelsohne die definitive Ausgabe des Titels – wer will noch mal, wer hat noch nicht?