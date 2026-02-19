The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition: Endlich 60 fps auf Switch 2

Die Switch 2-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition hat einen neuen 60 fps-Patch erhalten.

60 fps in The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Skyrims Switch 2-Port des Spiels wurde im Dezember überraschend veröffentlicht und versprach den Fans eine verbesserte Version der Switch-Veröffentlichung 2022. Die Switch 2-Version bietet eine verbesserte Auflösung und schnellere Ladezeiten im Vergleich zur Switch-Version sowie Joy-Con 2-Maussteuerung, Bewegungssteuerung und Amiibo-Unterstützung. Kurz nach seiner überraschenden Veröffentlichung begannen sich die Spieler jedoch zu beschweren, dass das Spiel nur auf 30 Bilder pro Sekunde läuft und unter einer großen Eingabeverzögerung litt. Dies wurde in einem nachfolgenden Patch ein paar Wochen nach der Veröffentlichung behoben, was die Eingabeverzögerung erheblich reduzierte, aber auch die Bildrate in diesem Prozess freischaltete, was dazu führte, dass sich die Spieler sagten, dass sich das Gameplay nicht mehr reibungslos anfühlte. Bethesda hat jetzt einen Patch für das Spiel veröffentlicht, der die Möglichkeit bietet, zwischen 30 und 60 Bildern pro Sekunde zu wählen, dank der neuen Optionen „Qualität priorisieren“ und „Leistung priorisieren“.

Die Option „Qualität priorisieren“ begrenzt das Spiel erneut mit 30 Bildern pro Sekunde, um eine stabilere Leistung zu gewährleisten, während die Option „Leistung priorisieren“ einige Details reduziert, damit das Spiel häufiger 60 Bilder pro Sekunde erreicht. Der neue Patch enthält auch eine Reihe anderer Fehler-, Absturz- und Leistungskorrekturen, einschließlich bestimmter Abschnitte, in denen häufig Bildratenabfälle gemeldet wurden. Wie bei anderen Systemen enthält die Switch 2 Anniversary Edition von Skyrim das Basisspiel und seine drei offiziellen Erweiterungen Dawnguard, Dragonborn und Hearthfire. Die Anniversary Edition gibt den Spielern auch Zugang zum Creations Club, mit zusätzlichen von der Community erstellten Quests, Waffen, Rüstungen, Zaubersprüchen, Dungeons und anderen Ergänzungen. Wie die Standard- und Anniversary Edition Switch-Versionen des Spiels enthält die Switch 2-Version der Skyrim Anniversary Edition auch exklusive Nintendo-Inhalte aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, einschließlich des Master Sword, des Hylian Shield und der Champion’s Tunika.