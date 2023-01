The Elder Scrolls Online: Necrom launcht im Juni 2023

Gute Nachrichten für die Fans von TESO hielt die letzte Xbox & Bethesda Developer_Direct bereit – das diesjährige große Kapitel-Update The Elder Scrolls Online Necrom wird am 20. Juni dieses Jahres gelauncht. Necrom entscheidet euch in die fremdartigen Gefilde von Morrowind. Besonders die unerforschten östlichen Regionen strotzen nur so vor Abenteuern und Gefahren. Mit diesem Kapitel erhaltet ihr auch eine neue spielbare Klasse, die Arkanist:innen. Diese werden völlig neue Fähigkeiten und Mechaniken mit sich bringen und sind damit die dritte neue Klasse, die seit Veröffentlichung des Spiels eingeführt wurde.