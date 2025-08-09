The Elder Scrolls Online ist noch bis 12. August kostenlos spielbar

The Elder Scrolls Online ist derzeit bis zum 12. August kostenlos auf allen Plattformen spielbar. Probiert nach Herzenslust herum und alles aus!

Über The Elder Scrolls Online

Dieser Schachzug, der mit der QuakeCon zusammenfällt, bedeutet, dass Spieler auf PC/Mac-, Xbox- und PlayStation-Konsolen das MMO von Zenimax Online kostenlos probieren können. All jene, die zuvor an einem anderen kostenlosen Elder Scrolls Online-Event teilgenommen haben, können dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, ohne dass der Spielstand verloren gegangen ist.

Passend dazu sind das Basisspiel The Elder Scrolls Online und die 2025 Premium Edition derzeit ebenfalls im Angebot. Der Titel wurde ursprünglich 2014 für den PC veröffentlicht, bevor er im folgenden Jahr sein Konsolendebüt gab. Letzten Januar behauptete Matt Firor, der damalige Zenimax Online-Studiochef, Elder Scrolls Online sei „im Laufe der Jahre auf 24 Millionen Spieler gewachsen“.