The Elder Scrolls Online: Erster kostenpflichtiger Battle Pass kommt im April

The Elder Scrolls Online bekommt mit den Tamrielfolianten den ersten kostenpflichtigen Battle Pass. Was bedeutet das für die Zukunft?

Über TES Online

Elder Scrolls Online-Fans weltweit verdauen die jüngsten Nachrichten über die bevorstehende Ankunft der ersten kostenpflichtigen Battlepass-Systeme des Spiels seit mehr als einem Jahrzehnt. Die jüngste Enthüllung bezüglich Tamrielfolianten folgt einer Aussage von Entwicklern, die zugeben, dass das beliebte MMORPG zu „vorhersehbar“ geworden ist. Die Antwort darauf besteht darin, die Bereitstellung von Inhalten, Kosmetika, Freischaltungen und exklusiven Belohnungen über die sogenannten Tamrielfolianten aufzurütteln. Dieses neue Battle-Pass-System folgt dem traditionellen Modell, sowohl eine kostenlose als auch eine kostenpflichtige Version zu haben, und es scheint, als ob jede vor Belohnungen strotzt, aber nicht alle sind glücklich. In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag erklärte das Team von ZeniMax Online Studios die wichtigsten Änderungen, die Elder Scrolls Online bevorstehen. Das Fantasy-MMO mit mehreren Millionen Benutzern erschien 2014 und ist seitdem zu einer Cash Cow eines Produkts geworden, aber dieses Konzept wird durch diese neue Battle Pass-Mechanik erweitert. Am 2. April 2026 wird der erste Tamrielfoliant (sprich: Kampfpass) erscheinen, der als Foliant von Morgenlicht und Abendlicht bezeichnet wird.

Es wird eine kostenpflichtige und eine kostenlose Version des Folianten geben, und ZeniMax hat versprochen, dass viele Goodies, einschließlich der kostenlosen In-Game-Währung, über die kostenlose Version freigeschaltet werden können. Die Premium-Version des Tamriel-Bändes wird mehr exklusive Belohnungen freischalten, bietet aber keinen Vorteil, der über bessere Kosmetik hinausgeht. Es wird also viel zu tun geben, und zusätzlich zu den Kosmetika gewähren die Tamrielfolianten den Fans Verbrauchsmaterialien (Forschungsrollen, Ausrüstungs-Upgrade-Kits…), Währungen (Gold Coast Bazaar Handelsbarren, Siegel…) und Sammlerstücke (Waffen- und Fertigkeitsstile, Einrichtungsgegenstände…). ZeniMax hat schnell skizziert, wie ESO Plus-Mitglieder weiter vom Battle Pass-System profitieren können. Dieser Premium-Abonnementdienst läuft seit mehreren Jahren und wird mit dieser neuen Funktion nicht vergessen. Diejenigen mit ESO Plus können Folianten-Punkte zu einem erhöhten Preis sammeln, außerdem erhalten sie Folianten-Punkte und Premium-Folianten-Token kostenlos, basierend auf ihren Mitgliedschaftskäufen. Mit einer ausreichend langen Mitgliedschaft können ESO Plus-Accounts effektiv kostenlose Premium-Folianten erhalten.