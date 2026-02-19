The Elder Scrolls 6 soll zu seinen RPG-Wurzeln zurückkehren

Todd Howard (Bethesda) sprach in einem Interview mit Greg Miller beim Kinda Funny Gamescast über The Elder Scrolls 6.

Das Thema The Elder Scrolls 6 kam dabei zur Sprache, wobei Howard wiederholte, dass er es nicht genoss, es so weit im Voraus ankündigen zu müssen. Mittlerweile hat das schon Meme-Qualitäten, aber er tat es, weil die Leute sonst nicht aufhören würden, danach zu fragen. Es ist wirklich unsere eigene Schuld, das könnte man sich als Fanbase zu Herzen nehmen. Howard wies auch vorsichtig darauf hin, dass Elder Scrolls 6 nicht wie Starfield oder Fallout 76 sein wird. „Ich denke, wir haben uns – wenn man sich unsere Spiele ansieht – wir haben uns immer weiterentwickelt“, sagte Howard. „Wir haben einen bestimmten Stil, den wir mögen, und unsere Fans mögen ihn, in dem wir immer besser werden wollen. Ich denke, in gewisser Weise – in vielerlei Hinsicht – sind Fallout 76 und Starfield ein bisschen ein kreativer Umweg von diesem klassischen Elder Scrolls, Fallout, weißt du, einem Skyrim oder einem Fallout 3 oder einem Fallout 4, Oblivion, wo man eine Welt auf eine bestimmte Weise erkundet. Und wenn wir zu Elder Scrolls 6 zurückkehren, das wir jetzt machen, kommen wir zu dem klassischen Stil zurück, den wir vermisst haben, den wir wirklich, wirklich gut kennen.“

Es scheint, als würde man nicht nur zu den klassischen Wurzeln, sondern auch zu den klassischen Verkaufszahlen der Serie zurückkehren wollen. Das ist nicht verkehrt, ich persönlich wünsche mir, dass der neue Teil nicht nur Nostalgie-Fans bedienen soll, sondern auch Neues bringen kann. Aber während wir hoffen können, dass The Elder Scrolls 6 zu Bethesdas Höhepunkten als Entwickler zählen wird, wird sich die Engine ändern. „Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, Creation Engine 2, die Starfield antreibt, auf Creation Engine 3 zu bringen. Das wird Elder Scrolls 6 und darüber hinaus antreiben“, sagte er. Während Bethesda Gamebryo für Morrowind, Oblivion und Fallout 3 verwendete, wechselte es zur Creation Engine für Skyrim, Fallout 4 und Fallout 76 und aktualisierte diese dann auf Creation Engine 2 für Starfield. Obwohl die Annahme war, dass dieses Upgrade ausreichen würde, um auch Elder Scrolls 6 zu bewältigen, denke ich nicht. Hoffen wir, dass das Upgrade bedeutet, dass wir weniger Ladebildschirme in The Elder Scrolls 6 erhalten, wann immer es herauskommt.