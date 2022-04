The Dropout startet am 20.4.2022 auf Disney+

Gute Nachrichten für Serien-Fans und Disney+ Abonnenten – Disney+ fügt die Original Serie The Dropout mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle am 20. April dem Disney+ Katalog hinzu. Zur Premiere werden gleich alle Episoden auf dem Streaming-Service zur Verfügung stehen.

Geld. Romantik. Tragödie. Betrug.

The Dropout von Executive Producer Elizabeth Meriwether erzählt die unglaubliche Geschichte über Ehrgeiz und Ruhm von Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) und Theranos, die schrecklich schiefgelaufen ist. Wie konnte die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt alles in nur einem Wimpernschlag verlieren?