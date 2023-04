The Division 2 wird noch ein Jahr unterstützt, bekommt kein Current-Gen-Upgrade

Ubisoft veranstaltete kürzlich eine Veranstaltung, bei der alles Wissenswerte von The Division auf dem Programm stand.

Mehr zu The Division

Es gab einen neuen Blick auf The Division Heartland, den gratis zu spielenden PvEvP-Überlebenshybrid, sowie einige Updates über das mobile Spin-off The Division Resurgence. Aber die große Nachricht war wohl die Bestätigung, dass The Division 2 ein weiteres Jahr Unterstützung erhalten wird. Ab Juni beginnt das Spiel mit seinem 5. Jahr, das aus vier Saisons besteht. Staffel eins: Broken Wings markiert den Beginn eines neuen Bogens für die Geschichte des Spiels und führt einen kostenlosen Modus namens Descent ein, der eine Rogue-Lite-Einführung in das Gameplay des Titels bringt, bei dem bis zu vier Spieler ohne Ausrüstung oder Vergünstigungen neu beginnen und sie im Nachgehen freischalten müssten.

Es gibt sogar einen neuen Story-DLC in der Entwicklung, der dem Spiel neue Bereiche und Missionen hinzufügen wird. Doch eine neue Version nur für Xbox Serie und PS5 wird es nicht geben. Das Team sieht davon ab, damit die Spieler:innen auf der alten Generation (PS4 und Xbox One) nicht das Nachsehen haben. “Wir haben immer noch viele Spieler:innen, die auf allen Generationen spielen, und wir sind nicht bereit, sie zurückzulassen und sie um ein Hardware-Upgrade zu bitten. Im Moment versuchen wir sicherzustellen, dass jedes Mal, wenn wir etwas hinzufügen, es auch auf der alten Generation reibungslos läuft.”