The Devil’s Light startet am 4.11.2022 in den österreichischen Kinos

Die Horror-Prime-Time geht weiter – nach The Invitation, Smile und Halloween Ends startet am 04.11.20922 The Devil’s Light österreichweit in den Kinos.

Worum geht’s?

Die junge Ordensschwester Ann (Jacqueline Byers), hält das Durchführen von Exorzismen für ihre wahre Berufung. Obwohl eigentlich traditionell nur Priestern vorbehalten, erhält Ann – gefördert durch ihren Mentor (Colin Salmon), der ihre besondere Gabe spürt – Zugang zu einer vatikanischen Exorzismus-Schule. Als ihr Ehrgeiz sie dort mit einer besonders schwierigen „Patientin“ (Posy Taylor) zusammenbringt, sieht sich Ann plötzlich mit einer dämonischen Kraft konfrontiert, die nicht nur die gesamte Schule heimzusuchen scheint, sondern auf mysteriöse Weise mit ihrer eigenen traumatischen Vergangenheit verbunden ist.