The Day Before Gameplay-Video gewährt umfassende Einblicke ins Survival-MMO

Es geht euch ähnlich wie uns? Ihr wartet voller Spannung auf neues Material von Fntastics Open-World-Survival-MMO? Dann haben wir gute Nachrichten: die KollegInnen von IGN haben ein rund 13-minütiges The Day Before Gameplay-Video veröffentlicht, das uns einige Einblicke in die grausame Welt des Spiel gewährt.

Worum geht’s?

Das Open-World-Survival-MMO The Day Before entführt euch in ein postapokalyptisches Amerika, in dem ihr ums nackte Überleben kämpft. Um den nächsten Tag erleben zu können, durchsucht ihr verlassene Fahrzeuge, Häuser und Wolkenkratzer nach Nahrung, Ressourcen sowie Waffen und behauptet euch gegen gefährliche Infizierte, aber auch feindlich gesinnte Überlebende. Diese anderen Überlebenden sind dabei nicht nur Computer-Gegner, sondern reale SpielerInnen. Gruppiert euch mit euren FreudenInnen, um nicht auf euch alleine gestellt zu sein und trotzt dieser düsteren Welt gemeinsam.