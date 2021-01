The Day Before angekündigt

The Day Before soll ein Open-World MMO-Survival Game werden, in dem ihr im postapokalyptischen Amerika ums Überleben kämpft.

Durchsucht verlassene Fahrzeuge, Häuser und Wolkenkratzer nach Nahrung, Ressourcen und Waffen und behauptet euch gegen gefährliche Infizierte und feindlich gesinnte Überlebende. Diese anderen Überlebenden sind nicht nur Computer-Gegner, sondern reale SpielerInnen. Gruppiert euch mit euren FreudenInnen um nicht auf euch alleine gestellt zu sein und trotzt dieser düsteren Welt gemeinsam.

Der Schauplatz und das Gameplay erinnern sehr an Ubisofts The Division Serie. Mal sehen ob sich das unbekannte Entwicklerstudio FNTASTIC mit diesem ambitionierten Projekt nicht zu viel zumutet. Doch der erste Eindruck ist positiv. Seht euch den Gameplaytrailer selbst an: