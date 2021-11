The Dark Pictures Anthology: The Devil in me: Vierter Teil und Staffelfinale der Reihe angekündigt

Bandai Namco und Supermassive Games kündigen mit The Dark Pictures Anthology: The Devil in me den vierten Teil und das Staffelfinale der Reihe an.

Was erwartet euch in The Dark Pictures Anthology The Devil in Me?

In The Devil in me erhält eine Gruppe von Dokumentarfilmern eine mysteriöse Einladung zu einem Nachbau von H. H. Holmes „Mörder-Hotel”, der als Amerikas erster Serienmörder bekannt ist. Schon bald bemerken sie, dass sie beobachtet werden und dass deutlich mehr auf dem Spiel steht als nur ihre Zuschauerzahlen.

Die Anthologie zeigt sich mit dieser Geschichte von ihrer blutrünstigsten Seite und auch hier wird jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmen. Spielerinnen und Spieler werden voller Schrecken zusehen, wie die bedauernswerte Gruppe dem grausamen Gastgeber zum Opfer fällt, der jede ihrer Bewegungen genau beobachtet.

Um die Wartezeit zu verkürzen, sind die ersten drei Geschichten der Man of Medan (hier geht’s zu unserem Test), Little Hope, das gerade veröffentlichte House of Ashes erhältlich.