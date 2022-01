The Cuphead Show kommt im Februar auf Netflix

Richtig gelesen: Cuphead und sein treuer Bruder werden nächsten Monat Netflix besuchen. Lest hier mehr über The Cuphead Show!

Über The Cuphead Show

Diese Nachricht wurde heute mit dem ersten offiziellen Trailer für die Serie namens The Cuphead Show bekannt gegeben. Dieser neue Trailer kommt sieben Monate nach unserem ersten Einblick in die Show und wie dieser Blick andeutete, wird es in dieser Serie um den Titelcharakter und seinen Bruder Mugman gehen, der die Inkwell Isles durchquert. Im Gegensatz zum Spiel (hier geht’s zu unserem Test), das euch damit beauftragt, Schulden des Teufels zu tilgen, scheint es in der Show weniger darum zu gehen. Die Show bietet eher Episode-zu-Episode-Action. Der Trailer zeigt jedoch einige der Orte, die in Cuphead besucht wurden, sowie viele der Bosse, mit denen unsere Helden im Spiel konfrontiert sind.