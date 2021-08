The Cruel King and the Great Hero Story-Trailer veröffentlicht

NIS America veröffentlicht einen neuen The Cruel King and the Great Hero Story-Trailer, der in die Geschichte des Menschenkinds „Yuu“ und ihrem Ziehvater, dem Drachenkönig, einführt.

Worum geht’s im Spiel?

Es war einmal ein tapferer Held, der gegen einen furchterregenden Drachen kämpfte, der als der grausame König bekannt war. Der Held ging siegreich aus dem Kampf. Doch anstatt seinem Gegner den Gnadenstoß zu gewähren, beschloss der Held, dem Drachen eines seiner Hörner abzuschneiden und verkündete: “Du musst für deine Sünden büßen!” In den folgenden Tagen heilte der Held die Wunden des Drachens und ehe sie es sich versahen, wurden sie zu guten Freunden.

Eines Tages, Jahre später, wurde der Held tödlich verwundet. Er bat seinen guten Freund, sich seiner Tochter anzunehmen und sie zu einer großen Heldin werden zu lassen. Das mächtige Biest gab ihm sein Wort, ihm diesen letzten Wunsch zu gewähren.

Von diesem Moment an wachte er über Yuu und diente als ihr Beschützer wie Führer auf ihren vielen Abenteuern. Doch diese idyllischen Momente werden nicht ewig währen, denn die unvermeidliche Wahrheit über die Vergangenheit des grausamen Königs kommt immer näher und stellt den König und Yuu vor eine harte Prüfung.