The Bus Simulator Early Access-Start am 25.3.2021

Simulations-Fans aufgepasst – Mit The Bus Simulator von Aerosoft und den TML Studios startet ein neuer Simulationstitel am 25. März 2021 in die Early-Access-Phase. Der Titel markiert laut eigenen Angaben die nächste Generation der Stadtbus-Simulatoren und bietet euch die Möglichkeit, den Stadtkern von Berlin mit den lebendigsten Vierteln und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten hinter dem Steuer verschiedener Linienbusse zu erkunden – und das im Maßstab 1:1! Ob Reichstag, Brandenburger Tor, Gedächtniskirche, Museumsinsel, Hauptbahnhof, Potsdamer Platz oder das Regierungsviertel und natürlich der überall gut zu sehende Fernsehturm – die visuelle Darstellung setzt neue Maßstäbe.

Zum Start des Early Access könnt ihr eure Passagiere in einem Scania Citywide Bus auf verschiedenen Routen der Linie TXL zwischen dem ehemaligen Flughafen Tegel und dem Robert-Koch-Platz nahe der Berliner Charité befördern. Dabei sind die Wetterverhältnisse auf allen Fahrten frei wählbar oder können dynamisch gewechselt werden. Nach und nach werden dann weitere Features und Inhalte hinzugefügt.

Roadmap bis zum Full Release

Die SimulationsspezialistInnen bei TML haben dazu bereits eine Roadmap in drei Phasen zusammengestellt. Nach Phase 1, die mit dem Early Access beginnt, sieht Phase 2 einen Multiplayermodus (Freeplay und später auch Wirtschaftsmodus), die Buslinie 100 und 200, weitere Bus-Modelle und -Varianten, einen frei befahrbaren Bereich zwischen Hauptbahnhof, Potsdamer Platz einschließlich Tiergarten und weitere Features vor.

Mit Phase drei werden dann neben umfangreichen Modding-Tools ein sehr komplexes Wirtschaftssystem zum Betrieb des eigenen Busunternehmens, die abschließende Buslinie 245 und das originalgetreue Busdepot in der Indira-Ghandi-Straße hinzugefügt.

Enger Austausch mit der Community

Die TML STUDIOS wollen die Early Access Phase nutzen, um die finale Entwicklung von The Bus im intensiven Dialog mit der Community stetig anzupassen. Dadurch ist sichergestellt, dass sich sämtliche Features an den Bedürfnissen der Spieler orientieren. Zum Full Release wird The Bus eine sehr umfangreiche Kombination aus Fahrsimulation sowohl für anspruchsvolle Simulator-Fans als auch für GelegenheitsspielerInnen, komplexer Wirtschaftssimulation und Multiplayer-Spiel sein. Hinzu kommen Editoren mit vielen Funktionen für umfangreiches Modding durch die Community.