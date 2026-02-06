The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Neuer Trailer und Release enthüllt

Im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct gab es spannende Neuigkeiten für alle Action-RPG-Fans unter euch. Square Enix präsentierte einen brandneuen The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Trailer und bestätigte, dass das Spiel am 18. Juni 2026 für Nintendo Switch 2 sowie weitere Plattformen erscheinen wird.

Was erwartet euch?

In diesem Abenteuer begleiten Spieler:innen Elliot und Faie auf einer Reise durch eine weitläufige Welt und vier verschiedene Zeitalter. Ihr könnt euch auf eine Spielwelt voller gegnerischer Horden, finsterer Höhlen und uralter Ruinen freuen. Elliot stehen dabei sieben verschiedene Waffentypen zur Verfügung, die ihr mithilfe von Maginiten eurem individuellen Kampfstil anpassen dürft. Unterstützt werdet ihr von Faie, deren Magie sowohl in Kämpfen als auch bei der Erkundung der Umgebung hilfreich ist.

Basierend auf dem Feedback zur Debut Demo wurden bereits Verbesserungen angekündigt. Ihr könnt euch unter anderem auf eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit für Elliot, optimierte Menüs für Waffenkurzbefehle und zusätzliche Schwierigkeitsgrade freuen.

Vorbestellungen und Editionen Ihr könnt das Spiel ab sofort digital und physisch für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC (Steam und Microsoft Store) vorbestellen. Physische Versionen für die Nintendo Switch 2 sind ebenfalls bereits vorbestellbar, während digitale Vorbestellungen für diese Konsole in Kürze folgen.

Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dürft ihr euch über das „Elliots-Aufbruch-Pack“ freuen. Dieses enthält:

Das Accessoire „Brosche des Aufbruchs“ (erhöht die Ausbeute an Tul und Maginit-Splittern)

Einen „Attacke +“-Schwert-Maginit

Zusätzlich zur Standard Edition wird eine Digital Deluxe Edition angeboten, die weitere exklusive Accessoires wie den „Feenarmreif“, das „Kirschblütenkettchen“ und den „Rosaile-Ring“ umfasst. Für Sammler:innen unter euch gibt es exklusiv im Square Enix Store eine physische Collector’s Edition, die neben dem Spiel auch den Original-Soundtrack und eine Faie-Schreibtischuhr beinhaltet.