TGS 2025: Sony, Sega, Square Enix und mehr nehmen teil

Die Liste der Aussteller, die während der Tokyo Game Show 2025 anwesend sind, wurde bekannt gegeben, darunter Sony, Sega, Square Enix und mehr.

Über die TGS 2025

Wir können die vollständige Liste nach einer Anmeldung hier lesen, einschließlich aller schwersten Geschütze der japanischen Spieleindustrie. Sony Interactive Entertainment wird sowohl im Family Game Area als auch im Indie Game Area auftreten. Es ist wahrscheinlich, dass sein Auftritt im Family Game Area für die weitere Werbung von Astro Bot sein wird, das diese Woche einen neuen DLC erhalten wird. Das Ausmaß seiner Beteiligung im Indie-Spielbereich ist derzeit unbekannt, aber zuvor haben sich große Verlage bei Handelsveranstaltungen wie diesen mit kleineren Titeln zusammengetan, so dass ein Indie-Entwickler sein Spiel an einem Verlagsstand wie der PlayStation zeigen kann.

Kojima Productions, Sega, Square Enix, Capcom und mehr werden alle als Teil des umfangreichen Merchandise-Bereichs der Veranstaltung erscheinen, in dem regelmäßig exklusive Artikel enthalten sind, die außerhalb der Show nicht verfügbar sind. Die Computer Entertainment Supplier’s Association, die Gruppe, die die Veranstaltung durchführt, hat auch die vorgestellten Kunstwerke für die diesjährige Messe enthüllt. Die Kunst, die Zashiki Warashi geschaffen hat, wird auf der Veranstaltung und in Werbematerial im Vorfeld der Show vorgestellt. „Ich bin wirklich froh, dass ich so viele Reaktionen auf die Teaser-Illustration erhalten habe“, sagte Warashi. Die Tokyo Game Show 2025 findet vom 25. bis 28. September in der Makuhari Messe in Chiba, Japan, statt.