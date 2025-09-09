TGS 2025: Das offizielle Streaming-Programm der Tokyo Game Show 2025

Der offizielle TGS 2025-Streaming-Programmplan für die Tokyo Game Show 2025 (von 25. bis 28. September 2025) wurde soeben bekannt gegeben.

Über die TGS 2025

Die Messe findet vom 25. bis 28. September in der Makuhari Messe in Chiba, Japan, statt. Auf YouTube können wir fast alles ansehen, und hier sind die Details für euch!

Rekordverdächtige 1.138 Aussteller und 4.159 Stände (Stand: 9. September)

Am 9. September beträgt die Gesamtzahl der Aussteller 1.138 (einschließlich 28 Online-Aussteller), mit 523 inländischen und 615 ausländischen Ausstellern. Die Anzahl der physischen Stände am Veranstaltungsort hat 4.159 erreicht und damit den vorherigen Rekord im Jahr 2024 deutlich übertroffen, was es zur größten Tokyo Game Show aller Zeiten macht. Darüber hinaus hat die Anzahl der Spieltitel, die laut Stand des 4. September ausgestellt werden, 1206 Titel erreicht.

Die Exponate werden eine Vielzahl von Genres und Plattformen abdecken, darunter Heimkonsolen, Smartphones und PCs, mit Highlights wie mit Spannung erwarteten Neuerscheinungen, E-Sport-Titeln, AR/VR-Spielen und Blockchain-Spielen. Hardware-, Möbel- und Geschäftslösungen, die die Spielumgebung verbessern, werden ebenfalls vorgestellt, was die TGS 2025 zu einem Ort macht, an dem eine Vielzahl von B2B- und B2C-Informationen erhalten und erleben kann.

Veranstaltungsbühne und offizielle Programmpläne bekannt gegeben

Die Zeitpläne für die Veranstaltungsbühnen und offiziellen Programme, die während der Show stattfinden, wurden heute veröffentlicht. Während der vier Tage der Tokyo Game Show 2025 sind insgesamt 14 Bühnenprogramme (davon sieben von Ausstellern organisierte) und 21 offizielle Programme geplant. Vom Gastgeber organisierte Programme werden auch als offizielle Programme gestreamt. Hier als Copy-Paste der Zeitplan, der natürlich die japanischen Uhrzeiten angibt – wir sind sieben Stunden hinten, das haben wir hier gleich angepasst!

24. September 2025

16:00 bis 16:50 Uhr – Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program – Erhalten Sie die neuesten Capcom-Nachrichten in unserem vorab aufgezeichneten Stream als Teil der Tokyo Game Show 2025!

25. September 2025

02:30 bis 03:00 Uhr – Eröffnungsfeier – Die Eröffnungsfeier der Tokyo Game Show 2025, eines der größten Gaming-Festivals Japans, wird dieses Jahr online gestreamt!

04:00 bis 05:00 Uhr – Keynote Speech – Game Distribution Innovation: The Impact of PlayStation Store – Sony Interactive Entertainment und die Marke PlayStation haben dazu beigetragen, eine Ära zu schaffen, in der Menschen den Spaß am Spielen und die Verbindung mit anderen Spielern auf der ganzen Welt genießen können. Seit der Einführung von herunterladbaren Spielen und Add-on-Inhalten sind fast 20 Jahre vergangen, zusammen mit dem Vertrieb von Spielen über Disc-Medien. Der PlayStation Store hat zur Spielebranche beigetragen, indem er das Netzwerk strategisch als neues Mittel zur Bereitstellung von Inhalten genutzt hat, das über physische Medien hinausgeht. In dieser Session blicken wir auf die zwei Jahrzehnte lange Reise zurück und untersuchen ihre Rolle und Bedeutung.

06:00 bis 07:00 Uhr – AKIBA LOST Special Stage – Eine spezielle Talk-Bühne für AKIBA LOST, das kommende Live-Action-Abenteuerspiel von IzanagiGames, Nippon TV und AX-ON. Regisseur und Produzent Shunsuke Umeda von IzanagiGames wird die neuesten Informationen mit besonderen Gästen teilen.

07:30 bis 07:45 Uhr – Annapurna Interactive Neue Titel Bühne – Indie-Spiele-Publisher Annapurna Interactive, bekannt für Titel wie STRAY und Outer Wilds, wird seinen Debütauftritt auf der Tokyo Game Show haben. Wird auf der offiziellen Bühne der Tokyo Game Show stattfinden und die neuesten Updates für einen neuen Titel liefern, der 2026 veröffentlicht werden soll. Mit einem Vertreter von Annapurna Interactive und einem Spieleentwickler von Marumittu Games.

12:00 bis 12:50 Uhr – Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast – Das Xbox Tokyo Game Show 2025 Game Showcase beginnt, wo wir die neuesten Entwicklungen aus unserem Studio und eine aufregende Reihe von Spielen von Schöpfern in Japan und ganz Asien vorstellen werden.

13:00 bis 13:50 Uhr – Offizielles Programm von Nioh 3 – Eine Einführung in das dunkle Sengoku-Action-Rollenspiel Nioh 3, das 2026 veröffentlicht werden soll, einschließlich der neuesten Informationen und des Live-Gameplays. Zu den Moderatoren gehören MC Hatsune Matsushima, der General Produzent Fumihiko Yasuda und der Produzent Kohei Shibata.

14:00 bis 14:50 Uhr – LEVEL-5 Tokyo Game Show 2025 Offizielles Programm – Wir werden eine LEVEL-5 Live-Übertragung als Teil des offiziellen Programms der Tokyo Game Show 2025 streamen, beginnend um 21:00 Uhr. JST am 25. September. Das Programm wird das Gameplay aus unseren Titeln zusammen mit den neuesten Nachrichten präsentieren. Bleiben Sie dran für weitere Details!

15:00 – Eiko Kanos Critikano Hit Tokyo Game Show 2025 Special – Begleiten Sie die Mitglieder von Critikano Hit, wenn sie das kommende Dragon Quest I & II HD-2D Remake in diesem Sonderprogramm durchspielen! Gehören Sie zu den Ersten, die das neue Gameplay der Eröffnungsszenen von Dragon Quest I sehen und beobachten, wie Eiko Kano gegen einen furchterregenden Feind antritt! Yuji Horii, der Schöpfer der Dragon Quest-Serie, ist in dieser Folge zu Gast, also stellen Sie sicher, dass Sie einschalten! Mit Eiko Kano (Medienpersönlichkeit), Kenta Sakai (Alco und Frieden), Masayuki Kibe (Fernsehautor) und Yuji Horii (Spieledesigner).

26. September 2025

05:05 bis 05:55 Uhr – Offizielle Sendung der Shinsen-Serie – Die neuesten Informationen zur Marke Shinsen von Qookka Games, einschließlich der neuesten Informationen zu Nobunaga’s Ambition: Shinsen und Romance of the Three Kingdoms: Shinsen.

06:00 bis 07:00 Uhr – Battlefield 6: Single-Player Live Showcase – Die Entwickler und englischen Synchronsprecher von Battlefield 6 stellen den kommenden Ego-Shooter vor, einschließlich eines Blicks auf den Einzelspieler-Story-Modus. Der ausführende Sonderproduzent Phillipe Ducharme und der leitende Kreativdirektor Roman Campos-Oriola.

07:30 bis 09:30 Uhr – Red Bull Apex Takeover mit Yuki Tsunoda – F1-Fahrer Yuki Ysunoda tut sich mit Red Bull-Spielern zusammen, um an einem speziellen Apex Legends-Match auf der Tokyo Game Show teilzunehmen.

15:00 bis 16:50 Uhr – Sense of Wonder Night 2025

27. September 2025

17:00 bis 17:50 – Full Metal Schoolgirl Live Gameplay Special – Die neuesten Informationen über Full Metal Schoolgirl mit Live-Gameplay. Es wird auch ein Werbegeschenk geben. Mit den Synchronsprechern Hitomi Sekine Konomi Inagaki und dem Produzenten Nobuyuki Okajima.

06:15 bis 07:15 Uhr – Anniversary Title Producers‘ Talk – Eine spezielle Diskussionssitzung mit Produzenten aus drei großen Spiele-Franchises, die Meilensteine in diesem Jahr feiern! Yusuke Tomizawa aus der Tales of-Serie, Junichi Taya aus der eFootball-Serie und Hiroyuki Sakamoto aus der Yakuza-Serie werden die Bühne betreten, um die Geschichten hinter diesen lang geliebten Titeln zu enthüllen. Von der reichen Geschichte jeder Serie bis hin zu den sich entwickelnden Philosophien der Spieleentwicklung, die von sich ändernden Zeiten geprägt sind, und den einzigartigen Erkenntnissen und Herausforderungen, die mit dem Management von langjährigen Franchises einhergehen – diese Sitzung ist vollgepackt mit tiefgründigen, exklusiven Gesprächen, die Sie nirgendwo anders hören werden!

07:45 bis 09:30 Uhr – Red Bull 283 Academy – Ein spezielles Programm, um die Jugend zu kultivieren, die unsere Zukunft prägen. Das diesjährige Spiel wird Street Fighter 6 sein. Online-Vorrunden werden ins Spiel gebracht, und die bestplatzierten Spieler werden zu einem Trainingslager eingeladen, das von professionellen Ausbildern geleitet wird.

28. September 2025