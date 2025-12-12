TGA 2025: Erster Lords of the Fallen II Gameplay-Trailer schockt mit brutalen Soulslike-Kämpfen
Indie-Entwicklungsstudio und Publisher CI Games hat bei den The Game Awards 2025 (TGA 2025) den ersten Lords of the Fallen II Gameplay-Trailer veröffentlicht. Der schonungslose neue Trailer, unterlegt mit einem Cover von „It’s a Sin“ der Rock-Band Ghost, zeigte die knochenbrechenden Soulslike-Kämpfe gegen furchterregende Kreaturen in einer sich erweiternden Welt mit ihren typischen Dual-Reichen.
Lords of the Fallen II wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint 2026 für das PS5-System, die Xbox Series X|S-Konsolensysteme und für PC über den Epic Games Store. Ihr könnt das Spiel ab sofort auf eure Wunschliste setzen.
Ein Reich der Toten und blutiger Kampf
Lords of the Fallen II spielt 1.000 Jahre nach dem Niedergang des dunklen Gottes Adyr in einem seit Ewigkeiten belagerten Reich der Menschen. Ein einsames Königreich stellt sich den Mächten des als Umbral bekannten Reichs der Toten und seines grausamen Meisters entgegen.
Dieser mit Spannung erwartete Nachfolger ist kühner, mutiger und blutiger. Ihr dürft Feinde als Lampenträger:innen mit einem brandneuen Verstümmelungsmechanismus auseinanderreißen und sie mit neuen Hinrichtungen in einem schnellen und flüssigen Kampfsystem zum Schweigen bringen. Eine noch größere Vielfalt an Feinden und atemberaubende Bosskämpfe testen selbst die Stärksten im Einzelspieler- oder gemeinsamen Koop-Modus sowie beim optionalen PvP-Mehrspieler.
Der erste Gameplay-Trailer gewährte Einblicke in drei furchterregende Bosse: den mit Metall ummantelten ersten Hüter, den von seinem Spiegel zuschlagenden Koydreth und den gewaltigen Drachen Lingao, der die Kraft von Wind und Blitz nutzt.
„Wir freuen uns diesen ersten Gameplay-Eindruck für Lords of the Fallen II bei den TGAs präsentieren zu können“, so Game Director James Lowe. „Entwurf und Entwicklung erfolgten gemäß unserer Philosophie, nach der die Spieler:innen an erster Stelle stehen. Wir freuen uns auf die Reaktion der Community zu den schnelleren und brutaleren Kämpfen, der deutlich höheren Vielfalt an Gegner:innen sowie den spektakuläreren Bosskampf-Showdowns. Und das ist nur der Anfang …“
CI Games wird 2026 vor der globalen Veröffentlichung weitere Informationen zu Lords of the Fallen II präsentieren. Aktuell können neue Spieler:innen von Lords of the Fallen (2023) einen Rabatt von 50 % auf PC (Steam und Epic Games Store), PS5 und Xbox Series X|S nutzen.