TGA 2025 Blizzard enthüllt Diablo IV: Lord of Hatred (Release im April 2026)

Blizzard Entertainment hat bei den The Game Awards 2025 Diablo IV: Lord of Hatred enthüllt, die zweite Erweiterung für Diablo IV. Diese Erweiterung bildet den krönenden Showdown mit Mephisto im „Zeitalter des Hasses“ und erscheint am 28. April 2026. Sie bringt eine spannende Kampagne, zwei mächtige neue Klassen, umfassende Gameplay-Entwicklungen und enthüllt die älteste und geschichtsträchtigste Region Sanktuarios: Skovos.

Exklusive Vorab-Klasse und sofortiger Zugriff auf frühere Inhalte

Spieler:innen, die die Erweiterung im Vorverkauf erwerben, können sofort die begehrteste Klasse von Diablo IV spielen: den Paladin. Dieser strahlende Champion mit Schwert und Schild lenkt heilige Macht, um die heranrückende Dunkelheit von Mephistos Bosheit zu bekämpfen.

Zusätzlich erhalten Käufer:innen von Lord of Hatred sofortigen Zugriff auf Vessel of Hatred, die erste Erweiterung für Diablo IV. Damit werden die Geistgeborenen-Klasse, Söldner:innen und die Wildnis von Nahantu freigeschaltet.

Ihr könnt euch hier den offiziellen Trailer zum Veröffentlichungsdatum von Diablo IV: Lord of Hatred ansehen, der bei den Game Awards 2025 seine exklusive Premiere feierte: Diablo IV | Lord of Hatred | Offizieller Trailer zum Veröffentlichungsdatum.

Die Geschichte: Das Zeitalter des Hasses erreicht seinen Höhepunkt

Die Legionen der Hölle dringen jetzt ungehindert nach Sanktuario vor und alle Anzeichen deuten auf Mephistos lange gehegten Plan hin. Während die Becken der Schöpfung das Große Übel immer näher an sich ziehen, steht die Menschheit am Rande der Vernichtung. Um Mephisto aufzuhalten, muss der:die Wanderer:in sich an eine ungewöhnliche Verbündete wenden, deren Rückkehr eine zerbrechliche Allianz erzwingt – entstanden aus Not, nicht aus Vertrauen.

Neue Klassen: Paladin und ein dunkler Schatten

Der Paladin ist Diablos unüberwindlicher heiliger Krieger. Er gebietet über unvergleichliche Fertigkeiten wie Gesegneter Hammer, Auren, Feuereifer und Himmelsfuror mit göttlichen Verwandlungen, darunter die Gebietergestalt. All dies ist mit dem Vorverkauf schon jetzt verfügbar.

Eine zweite neue Klasse wartet im Schatten und entfesselt mit der Veröffentlichung von Lord of Hatred im April 2026 ungezähmte Macht.

Neue Region: Skovos, die Wiege der Zivilisation

Die Mission, Mephisto aufzuhalten, führt euch in die brandneue Region Skovos, die uralte Wiege der Erstgeborenen-Zivilisation. Einst Heimat von Lilith und Inarius, herrschen hier nun das Orakel und die Königin der Amazonen. Skovos verbindet vulkanische Küsten, vergessene Tempel und vom Ozean gezeichnete Ruinen, die voller neuer Dämonen, Dungeons und Wissen sind.

Spielupdates: Ein umgeschmiedetes Spielerlebnis

Die Erweiterung Lord of Hatred führt die umfassendsten Gameplay-Überarbeitungen seit der Veröffentlichung von Diablo IV ein, um das Spielerlebnis zu optimieren:

Überarbeiteter Fertigkeitsbaum mit erweiterten Obergrenzen und neuen klassendefinierenden Varianten.

Ein neuer Beutefilter für zielgerichtetes Farming.

Erweiterte Herstellung dank der Rückkehr des Horadrimwürfels.

Ein mächtiges neues Talismansystem, das den Builds Setboni verleiht.

Von Spieler:innen geschmiedete Kriegspläne formen das eigene Endgame.

Das Echo des Hasses stellt mit endlosen Wellen von dämonischen Horden die ultimative Feuerprobe dar.

Ein ruhigerer Zeitvertreib: Ihr könnt in den gefährlichen Gewässern von Sanktuario jetzt angeln.

Vorbesteller:innen erhalten Vorabzugang zur Paladin-Klasse sowie ein zusätzliches Beutetruhenfach, zwei weitere Charakterplätze und drei World of Warcraft-Dekorationsgegenstände.