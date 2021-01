Teufel Supreme In: Neue In-Ears ab sofort erhältlich

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart des Over-Ear-Kopfhörers Supreme On (hier geht’s zu unserem Test) liefert Teufel nun den In-Ear-Kollegen in Form des Supreme In nach. Was er zu bieten hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Leicht. Bunt. Praktisch.

Mit 18 Gramm Gewicht ist der Supreme In federleicht und setzt in sechs Farben einen selbstbewussten Akzent. Werden die Ohrhörer gerade nicht genutzt, lassen sie sich um den Hals tragen – ein Magnet hält die beiden Earbuds wie eine Halskette zusammen und pausiert dabei gleich die Wiedergabe. Damit die In-Ears zum einen angenehm locker sitzt, zum anderen aber im Ohr bleibt, wird er mit der Kabelschlaufe in der Ohrmuschel gesichert. Um den Halt weiter zu optimieren, liegen zwei Paar Silikonadapter bei.

Deine Ohren werden Augen machen!

Mit seinen großen 10,7 Millimeter großen Linear-HD-Treibern erreichen die neuen In-Ears hohe, verzerrungsfreie Pegel, die ausgewogene Abstimmung sorgt für eine natürliche Wiedergabe, unabhängig vom Musikgenre. Der im Vergleich zu In-Ears lockere Sitz im Ohr sorgt bei Teufels neuen Begleiter für ein sehr luftiges Klangbild, das an offene Over-Ear-Kopfhörer erinnert. Für die bestmögliche Übertragungsqualität werden die Audiocodecs AAC und aptX unterstützt.

Alltagstaugliche Funktionen

Die Musiksteuerung erfolgt ganz einfach über die In-Line-Fernbedienung auf der rechten Seite. Hier wird auch der Sprachassistent ausgelöst und ein Telefonat angenommen oder beendet. Für eine besonders gute Verständlichkeit bei Telefongesprächen setzt Teufel beim neuen In-Ear-Modell auf die cVc-Technologie von Qualcomm mit intelligenter Geräusch- und Echounterdrückung. Mit seiner Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden seid ihr auch für lange Tage und weite Reisen bestens ausgerüstet.

Headphones App mit Equalizer und ShareMe

Mit der kostenlosen Teufel Headphones App lassen sich die Klangeigenschaften über einen Equalizer den persönlichen Vorlieben anpassen. Zusätzlich gibt’s die neuartige ShareMe-Funktion, mit der ein Supreme in den Sound mit einem zweiten teilt. So können zwei Personen zum gleichen Beat laufen oder gemeinsam einen Film schauen.

Farben, Lieferumfang, Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Teufel In-Ears sind in den Farben Night Black, Ivy Green, Space Blue, Moon Gray, Sand White und Pale Gold im Webshop auf www.teufel.de und in allen Teufel Stores zum Preis von 119,99 Euro erhältlich. Neben dem Kopfhörer finden sich zwei unterschiedlich große Paar Silikonadapter in Kopfhörerfarbe, eine Tasche und ein Ladekabel im Lieferumfang.